وطنية
تلاعبات في تفويت أراض سلالية
الداخلية ضبطت الملفات المشبوهة وفرضت إعادة إنجاز مساطر قبل إبرام العقود شرعت وزارة الداخلية في مواجهة تلاعبات منتخبين ونواب سلاليين، مرصودة في عمليات تفويت أراض جماعية، إذ لجأت المصالح المركزية للوزارة إلى ضبط الملفات المشبوهة وفرضت إعادة إنجاز مساطر خاصة قبل إبرام العقود النهائية. ونبهت دورية صادرةأكمل القراءة »
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