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أسواق

‭”‬موديل‭” ‬جديد‭ ‬من‭ “‬بوكو‭” ‬في‭ ‬السوق

منذ 5 دقائق
أطلقت‭ ‬علامة‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ “‬بوكو‭”‬،‭ “‬موديل‭” ‬جديدا‭ ‬من‭ ‬منتوجها،‭ ‬بالسوق‭ ‬المغربية،‭ ‬تم‭ ‬تصميمه‭ ‬خصيصا‭ ‬ليلائم‭ ‬متطلبات‭ ‬الشغوفين‭ ‬بالترفيه‭ ‬والمولعين‭ ‬بألعاب‭ “‬الفيديو‭”‬،‭ ‬بفضل‭ ‬تجهيزه‭ ‬بآلة‭ ‬تصوير‭ ‬استثنائية‭ ‬وشاشة‭ ‬غامرة‭ ‬وبطارية‭ ‬عالية‭ ‬الاستقلالية‭.‬ وتستطيع‭ ‬الكاميرات‭ ‬الأربع‭ ‬الخلفية‭ ‬لجهاز‭ “‬بوكو‭” ‬الجديد‭ ‬تصوير‭ ‬فيديوهات‭ ‬4K‭ ‬بسرعة‭ ‬30‭ ‬صورة‭ ‬في‭ ‬الثانية‭. ‬وتتكون‭أكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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