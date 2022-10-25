أسواق
”موديل” جديد من “بوكو” في السوق
أطلقت علامة الهواتف الذكية “بوكو”، “موديل” جديدا من منتوجها، بالسوق المغربية، تم تصميمه خصيصا ليلائم متطلبات الشغوفين بالترفيه والمولعين بألعاب “الفيديو”، بفضل تجهيزه بآلة تصوير استثنائية وشاشة غامرة وبطارية عالية الاستقلالية. وتستطيع الكاميرات الأربع الخلفية لجهاز “بوكو” الجديد تصوير فيديوهات 4K بسرعة 30 صورة في الثانية. وتتكونأكمل القراءة »
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