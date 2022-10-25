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اذاعة وتلفزيون

“دون بيغ” في “الطوندونس”

منذ 6 دقائق
تربع الفنان توفيق حازب، المعروف فنيا ب”دون بيغ” على “الطوندونس” “يوتوب” بالمغرب، بعد غياب دام أشهر عن الساحة الفنية. واحتلت أغنية ” L’Étranger” التي أطلقها “دون بيغ” مع الفنان الجزائري رضى الطالياني، الرتبة الثانية في ترتيب الأغاني الأكثر استماعا في “يوتوب”، بأزيد من 2.2 مليون مشاهدة، كماأكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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