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“دون بيغ” في “الطوندونس”
تربع الفنان توفيق حازب، المعروف فنيا ب”دون بيغ” على “الطوندونس” “يوتوب” بالمغرب، بعد غياب دام أشهر عن الساحة الفنية. واحتلت أغنية ” L’Étranger” التي أطلقها “دون بيغ” مع الفنان الجزائري رضى الطالياني، الرتبة الثانية في ترتيب الأغاني الأكثر استماعا في “يوتوب”، بأزيد من 2.2 مليون مشاهدة، كماأكمل القراءة »
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