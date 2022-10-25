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وطنية

إعفاءات‭ ‬ضريبية‭  ‬بـ‭ ‬3866‭ ‬مليارا

منذ دقيقتين
تبرعت‭ ‬الحكومة‭ ‬بإعفاءات‭ ‬ضريبية‭ ‬لقطاعات‭ ‬متعددة،‭ ‬تعتبرها‭ ‬تحفيزات‭ ‬لضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬توالي‭ ‬الأزمات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يد‭ ‬للسلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬فيها‭.‬ وكشف‭ ‬تقرير‭ ‬خاص‭ ‬بمشروع‭ ‬قانون‭ ‬مالية‭ ‬2023،‭ ‬عن‭ ‬مجموع‭ ‬ما‭ ‬تبرعت‭ ‬به‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬إعفاءات‭ ‬ضريبية،‭ ‬منحتها‭ ‬الدولة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الإنتاجية‭.‬ وقال‭ ‬التقرير،‭ ‬إن‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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