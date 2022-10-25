وطنية
إعفاءات ضريبية بـ 3866 مليارا
تبرعت الحكومة بإعفاءات ضريبية لقطاعات متعددة، تعتبرها تحفيزات لضمان استمرارية عملها في ظل توالي الأزمات الدولية التي لا يد للسلطة التنفيذية فيها. وكشف تقرير خاص بمشروع قانون مالية 2023، عن مجموع ما تبرعت به الحكومة من إعفاءات ضريبية، منحتها الدولة لعدد من القطاعات الإنتاجية. وقال التقرير، إنأكمل القراءة »
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