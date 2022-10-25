وطنية
اعتقالات وإصابات في الديربي
داخل الملعب، عاينت «الصباح» إصابة مشجعين بجروح، نتيجة تفجير متفجرات في مدرجات جماهير الوداد، ما استدعى نقلهم في سيارات إسعاف، فيما أغمي على آخرين، نقلوا بدورهم من قبل رجال الوقاية المدنية. وحسب مصالح الأمن، فإن الموقوفين، الذين يوجد ضمنهم ستة قاصرين، أوقفوا للاشتباه في تورطهم في ارتكابأكمل القراءة »
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