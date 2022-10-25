اذاعة وتلفزيون
اتهامات للوالي بـ “سرقة” الجم
فريق عمل “عفاك أبابا” فوجئ بانضمامه إليه وانسحاب الجم فوجئ ممثلون مشاركون في سلسلة تلفزيونية تحمل عنوان “عفاك ابابا”، من إخراج إدريس صواب، بتعويض الفنان محمد الجم والذي كان من المقرر أن يلعب دور البطولة، برشيد الوالي، وهو ما أثار استغرابهم. وحسب ما أكدته مصادر “الصباح”، فإنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا