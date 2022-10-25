حوادث
شيماء و”ناري على زين فيه”
تستعد الفنانة شيماء عبد العزيز لإطلاق أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “ناري على زين فيه”. وبدأت عبد العزيز في الترويج لأغنيتها الجديدة على حسابها الرسمي على “إنستغرام”، إذ نشرت مشاهد من فيديو كليبها. وأطلت عبد العزيز على جمهورها في العمل الجديد ب”لوك” مختلف، مستوحى من التقاليد المغربية الأصيلة.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا