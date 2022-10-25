وطنية
حملة لاسترجاع الملايير “المنهوبة”
إصدار 100 ألف إنذار بالبيضاء وتنفيذ 500 حجز ورفع وبيع للمنقولات ووضع 42500 طلب معلومة تطارد مصالح المالية والجبايات بجماعة البيضاء 1400 مليار سنتيم، في شكل متأخرات في ذمة ملزمين بالضرائب والرسوم، تنصلوا من دفعها لعدة سنوات، بسبب غموض في القوانين والمساطر والإجراءات، أو تواطؤ مع موظفينأكمل القراءة »
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