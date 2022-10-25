fbpx
وطنية

حملة‭ ‬لاسترجاع‭ ‬الملايير‭ “‬المنهوبة‭”‬

منذ دقيقتين
جانب‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬سابقة‭ ‬لمجلس‭ ‬المدينة‭         (‬أرشيف‭)‬
إصدار‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬إنذار‭ ‬بالبيضاء‭ ‬وتنفيذ‭ ‬500‭ ‬حجز‭ ‬ورفع‭ ‬وبيع‭ ‬للمنقولات‭ ‬ووضع‭ ‬42500‭ ‬طلب‭ ‬معلومة تطارد‭ ‬مصالح‭ ‬المالية‭ ‬والجبايات‭ ‬بجماعة‭ ‬البيضاء‭ ‬1400‭ ‬مليار‭ ‬سنتيم،‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬متأخرات‭ ‬في‭ ‬ذمة‭ ‬ملزمين‭ ‬بالضرائب‭ ‬والرسوم،‭ ‬تنصلوا‭ ‬من‭ ‬دفعها‭ ‬لعدة‭ ‬سنوات،‭ ‬بسبب‭ ‬غموض‭ ‬في‭ ‬القوانين‭ ‬والمساطر‭ ‬والإجراءات،‭ ‬أو‭ ‬تواطؤ‭ ‬مع‭ ‬موظفين‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى