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كارول و”مغرومة بمين” طرحت الفنانة كارول سماحة أغنية بعنوان “مغرومة بمين”، والتي تقدمها باللون الرومانسي بالتعاون مع المخرجة بتول عرفة، التي تعاونت معها سابقا فى أربعة أعمال فنية حققتا بها نجاحا مبهرا خلال الفترة الماضية. وحصدت كارول على جائزة نجمة الغناء اللبنانية للعام وأفضل أغنية لبنانية عنأكمل القراءة »
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