الرياضة
عموتة: المباراة شهدت عدة تحولات
قال إن فريقه ارتكب أخطاء ويحتاج عملا في الجانب البدني قال الحسين عموتة، مدرب الوداد، إن مباراة الديربي أمام الرجاء، كانت صعبة، وشهدت عدة تحولات. وأضاف عموتة في الندوة الصحافية “كنا نعرف أن المباراة لن تكون سهلة، كما أنها شهدت عدة تحولات كبيرة، بداية من ضربة الجزاءأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا