أسواق
متجران جديدان من “مرجان”
افتتحت مجموعة “مرجان” متجرين كبيرين من الجيل الجديد، واحد في منطقة كاليفورنيا، والآخر بمنطقة بوسكورة، اجتمعت فيهما كل المفاهيم الجديدة للعلامة، بما في ذلك “كونتوار مرجان” و”بساتين مرجان” و”ورشة اللحوم” و”جنبات البحر” و”ورشة المخبزة” والصيدلية و”مزرعة النباتات” والمفهوم الجديد المبتكر “ألف ثقافة وثقافة”. وتأتي “مرجان” ،أكمل القراءة »
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