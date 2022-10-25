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أسواق

متجران‭ ‬جديدان‭ ‬من‭ “‬مرجان‭”‬

منذ 5 دقائق
افتتحت‭ ‬مجموعة‭ “‬مرجان‭” ‬متجرين‭ ‬كبيرين‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد،‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬والآخر‭ ‬بمنطقة‭ ‬بوسكورة،‭ ‬اجتمعت‭ ‬فيهما‭ ‬كل‭ ‬المفاهيم‭ ‬الجديدة‭ ‬للعلامة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ “‬كونتوار‭ ‬مرجان‭” ‬و‭”‬بساتين‭ ‬مرجان‭” ‬و‭”‬ورشة‭ ‬اللحوم‭” ‬و‭”‬جنبات‭ ‬البحر‭” ‬و‭”‬ورشة‭ ‬المخبزة‭” ‬والصيدلية‭ ‬و‭”‬مزرعة‭ ‬النباتات‭” ‬والمفهوم‭ ‬الجديد‭ ‬المبتكر‭ “‬ألف‭ ‬ثقافة‭ ‬وثقافة‭”. ‬ وتأتي‭ “‬مرجان‭” ‬،‭أكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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