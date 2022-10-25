fbpx
اذاعة وتلفزيون

“فنون القتال” على “نتفليكس”

منذ 15 ثانية
ONE Championship founder and chairman Chatri Sityodtong talks to reporters during the Asia MMA Summit 2016 in Singapore on September 22, 2016. Mixed martial arts organisations from Singapore and Indonesia have signed an agreement to promote the fight sports scene in Southeast Asia, the groups said on September 22. / AFP / ROSLAN RAHMAN (Photo credit should read ROSLAN RAHMAN/AFP via Getty Images)
ستُصور حلقات من الموسم الثاني من “ذا أبرينتيس نسخة بطولة ون”، وهو أحد أبرز برامج تلفزيون الواقع على “نتفليكس” في قطر، على خلفية شراكة إستراتيجية عُقدت بين أكبر منظمة للفنون القتالية في العالم بطولة “ون” و”المدينة الإعلامية قطر”. والبرنامج، الفائز بجائزتين من الأكاديمية الآسيوية الإبداعية في 2021،أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 15 ثانية


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى