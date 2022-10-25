اذاعة وتلفزيون
“فنون القتال” على “نتفليكس”
ستُصور حلقات من الموسم الثاني من “ذا أبرينتيس نسخة بطولة ون”، وهو أحد أبرز برامج تلفزيون الواقع على “نتفليكس” في قطر، على خلفية شراكة إستراتيجية عُقدت بين أكبر منظمة للفنون القتالية في العالم بطولة “ون” و”المدينة الإعلامية قطر”. والبرنامج، الفائز بجائزتين من الأكاديمية الآسيوية الإبداعية في 2021،أكمل القراءة »
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