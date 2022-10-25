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أسواق

افتتاح‭ ‬مقر‭ “‬أوطوهول‭” ‬بالجديدة

منذ 11 ثانية
افتتح،‭ ‬أخيرا،‭ ‬المقر‭ ‬الجديد‭ ‬لشركة‭ “‬أوطوهول‭”‬،‭ ‬فرع‭ ‬الجديدة،‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الصناعية،‭ ‬بمواصفات‭ ‬تسويقية‭ ‬حديثة،‭ ‬مواصلة‭ ‬لسياسة‭ ‬تنمية‭ ‬شبكتها‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتوزيع‭.‬وشرع‭ ‬الفرع‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬تسويق‭ ‬مجموع‭ ‬منتجات‭ ‬لماركات‭ ‬عالمية‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ “‬أوطوهول‭”‬،‭ ‬ومنها‭ “‬فورد‭ ‬ديسك‭” ‬و‭”‬أوبيل‭” ‬و‭”‬نيسان‭” ‬و‭”‬ميتسوبيشي‭”‬و‭”‬فوزو‭” ‬و‭”‬فوتون‭” ‬و‭”‬شيري‭” ‬و‭”‬كيس‭”‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ “‬نيو‭ ‬هولاند‭” ‬في‭ ‬صنف‭ ‬الجرارات‭ ‬الفلاحية‭.أكمل القراءة »

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