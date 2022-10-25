أسواق
افتتاح مقر “أوطوهول” بالجديدة
افتتح، أخيرا، المقر الجديد لشركة “أوطوهول”، فرع الجديدة، بالمنطقة الصناعية، بمواصفات تسويقية حديثة، مواصلة لسياسة تنمية شبكتها الخاصة بالتوزيع.وشرع الفرع الجديد في تسويق مجموع منتجات لماركات عالمية تحت إشراف “أوطوهول”، ومنها “فورد ديسك” و”أوبيل” و”نيسان” و”ميتسوبيشي”و”فوزو” و”فوتون” و”شيري” و”كيس”، إضافة إلى “نيو هولاند” في صنف الجرارات الفلاحية.أكمل القراءة »
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