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منذ 8 ثواني
طيران أطلقت‭ “‬فيولينغ‭”‬،‭ ‬شركة‭ ‬الطيران‭ ‬الإسبانية‭ ‬منخفضة‭ ‬التكلفة،‭ ‬خطا‭ ‬جويا‭ ‬جديدا‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬بلباو‭ ‬ومراكش،‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬مارس‭ ‬المقبل،‭ ‬بمعدل‭ ‬رحلتين‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ (‬الخميس‭ ‬والأحد‭). ‬وأشارت‭ ‬الشركة‭ ‬الإسبانية،‭ ‬في‭ ‬بلاغ‭ ‬لها،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مراكش‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬جاذبية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭أكمل القراءة »

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منذ 8 ثواني


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