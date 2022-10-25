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طيران أطلقت “فيولينغ”، شركة الطيران الإسبانية منخفضة التكلفة، خطا جويا جديدا يربط بين بلباو ومراكش، ابتداء من 26 مارس المقبل، بمعدل رحلتين في الأسبوع (الخميس والأحد). وأشارت الشركة الإسبانية، في بلاغ لها، إلى أن مراكش تعد من بين أكثر الوجهات السياحية جاذبية في شمال إفريقيا، فضلا عنأكمل القراءة »
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