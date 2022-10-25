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ورطة منعش عقاري بالجديدة
تسلم الملايين من منخرطين لإنجاز مشروع سكني راق فاختفى عن الأنظار تبقى رغبة العديد من المواطنين المغاربة ومنهم المقيمون بالخارج في امتلاك شقق سكنية، أو بقع أرضية بأثمنة تفضيلية عبر الانخراط في وداديات سكنية أو تجمعات، محفوفة بالمخاطر نتيجة ما يتعرض له أغلبهم لعمليات نصب واحتيال. وبتأكمل القراءة »
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