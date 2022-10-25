الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “في كل شؤون الحياة، مكاسبك كما خسارتك يحكمها إدراكك للمسافة المناسبة، في الوقت المناسب”. بناصر كتبت الممثلة فاطمة الزهراء بناصر تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “إذا كانت لديك القدرة لتحب، أحبب نفسك أولا”. عكرود كتبت الممثلة سناءأكمل القراءة »
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