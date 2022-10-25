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الصباح الفني

قالوا

منذ 6 دقائق
سناء عكرود
مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬الجزائرية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬في‭ ‬كل‭ ‬شؤون‭ ‬الحياة،‭ ‬مكاسبك‭ ‬كما‭ ‬خسارتك‭ ‬يحكمها‭ ‬إدراكك‭ ‬للمسافة‭ ‬المناسبة،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭”.‬ بناصر‭ ‬ كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬فاطمة‭ ‬الزهراء‭ ‬بناصر‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬لديك‭ ‬القدرة‭ ‬لتحب،‭ ‬أحبب‭  ‬نفسك‭ ‬أولا‭”.‬ عكرود كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬سناء‭أكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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