الرياضة
تفاصيل الخطة الأمنية للمباراة
تقسيم المشجعين والبيع عبر الأنترنيت واختفاء السوق السوداء سهلت الولوج وضعت السلطات الأمنية للبيضاء خطة أمنية لضبط تحركات الجماهير المتجهة نحو “دنور”، قبل انطلاقة المباراة. وقسم الأمن شوارع البيضاء إلى مناطق مخصصة لكل فئة من الجمهور، إذ خصص شارع المسيرة والأحياء المجاورة لجماهير الوداد، فيما عبرت الجماهيرأكمل القراءة »
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