أسواق
نداء البيضاء لضمان الأمن الغذائي
فعاليات المنتدى الإفريقي الثالث لتمويل الأسمدة يعتمد خارطة طريق لتجاوز ارتفاع الأسعار في سياق دولي يتسم بالارتفاع اللافت للأسعار العالمية للأسمدة، وتداعيات هذا الأمر على الأمن الغذائي بالقارة الإفريقية، وجه المشاركون في المنتدى الإفريقي الثالث لتمويل الأسمدة، وعلى رأسهم البنك الإفريقي للتنمية، نداء البيضاء من أجل تضافرأكمل القراءة »
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