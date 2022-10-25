fbpx
أسواق

نداء‭ ‬البيضاء‭ ‬لضمان‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي

منذ 26 ثانية
جانب‭ ‬من‭ ‬الملتقى‭         (‬خاص‭)‬
فعاليات‭ ‬المنتدى‭ ‬الإفريقي‭ ‬الثالث‭ ‬لتمويل‭ ‬الأسمدة‭ ‬يعتمد‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬لتجاوز‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار في‭ ‬سياق‭ ‬دولي‭ ‬يتسم‭ ‬بالارتفاع‭ ‬اللافت‭ ‬للأسعار‭ ‬العالمية‭ ‬للأسمدة،‭ ‬وتداعيات‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬بالقارة‭ ‬الإفريقية،‭ ‬وجه‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الإفريقي‭ ‬الثالث‭ ‬لتمويل‭ ‬الأسمدة،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬البنك‭ ‬الإفريقي‭ ‬للتنمية،‭ ‬نداء‭ ‬البيضاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تضافر‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 26 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى