الصباح الفني
لقطات
مادة تحول الرمال إلى تربة خصبة طورت شركة “ديزيرت كونترول” l النرويجية الناشئة، مادة فريدة باسم Liquid NanoClay يمكنها تحويل رمال الصحراء إلى تربة خصبة خلال ساعات. وتأتي خطوة الشركة بعد سلسلة من المبادرات الهادفة إلى مكافحة التصحر منذ عقود، باستخدام كافة أنواع التقنيات، من الشجيراتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا