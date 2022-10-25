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الصباح الفني

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منذ 6 دقائق
مادة‭ ‬تحول‭ ‬الرمال‭ ‬إلى‭ ‬تربة‭ ‬خصبة‭ ‬ طورت‭ ‬شركة‭ “‬ديزيرت‭ ‬كونترول‭” ‬l‭ ‬النرويجية‭ ‬الناشئة،‭ ‬مادة‭ ‬فريدة‭ ‬باسم‭ ‬Liquid NanoClay‭ ‬يمكنها‭  ‬تحويل‭ ‬رمال‭ ‬الصحراء‭ ‬إلى‭ ‬تربة‭ ‬خصبة‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭.‬ وتأتي‭ ‬خطوة‭ ‬الشركة‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬مكافحة‭ ‬التصحر‭ ‬منذ‭ ‬عقود،‭ ‬باستخدام‭ ‬كافة‭ ‬أنواع‭ ‬التقنيات،‭ ‬من‭ ‬الشجيرات‭أكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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