اذاعة وتلفزيون
“ستار لايت” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الثلاثاء)، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا و25 دقيقة، على موعد مع البرايم الأول من البرنامج “ستار لايت” الخاص باكتشاف المواهب الغنائية. وقالت القناة إن البرنامج الجديد الذي يشرف على تقديمه هشام مسرار، سيمكن الطاقات الغنائية الشابة من مختلف المناطق المغربية، منأكمل القراءة »
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