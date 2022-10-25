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الصباح الفني

تكريم‭ ‬أحرار‭ ‬ببروكسيل

منذ 25 ثانية
حظيت‭ ‬الممثلة‭ ‬لطيفة‭ ‬أحرار‭ ‬بتكريم‭ ‬خلال‭ ‬النسخة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬السينما‭ ‬العربية‭ ‬وأفلام‭ ‬الجنوب‭ ‬ببلجيكا‭.‬ وقالت‭ ‬أحرار‭ “‬كانت‭ ‬لحظة‭ ‬تكريمي‭ ‬جميلة‭ ‬ومؤثرة‭ ‬جدا،‭ ‬حيث‭ ‬أتاحت‭ ‬لي‭ ‬الفرصة‭ ‬للقاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المثقفين‭ ‬والمثقفات‭ ‬المغاربة‭ ‬والعرب‭ ‬في‭ ‬بلجيكا‭”‬،‭ ‬مضيفة‭ “‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬جاء‭ ‬تتويجا‭ ‬للجولة‭ ‬المسرحية‭ ‬الناجحة‭ ‬لمسرحية‭ “‬المبروك‭”‬،‭أكمل القراءة »

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منذ 25 ثانية


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