الصباح الفني
تكريم أحرار ببروكسيل
حظيت الممثلة لطيفة أحرار بتكريم خلال النسخة الحادية عشرة من مهرجان السينما العربية وأفلام الجنوب ببلجيكا. وقالت أحرار “كانت لحظة تكريمي جميلة ومؤثرة جدا، حيث أتاحت لي الفرصة للقاء عدد من المثقفين والمثقفات المغاربة والعرب في بلجيكا”، مضيفة “هذا التكريم جاء تتويجا للجولة المسرحية الناجحة لمسرحية “المبروك”،أكمل القراءة »
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