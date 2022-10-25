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أموال الضحايا في حسابات بنكية شخصية

منذ 23 ثانية
مواطنون صعدوا ردهات المحاكم عوض سلالم منازلهم الموعودة صارت تهمة النصب والاحتيال والتدليس والاغتناء غير المشروع، الصورة الملتصقة بأغلية الوداديات السكنية، نظرا لكثرة عمليات النصب والاحتيال، التي تورط فيها مسيرون سلبوا مواطنين مبالغ مالية مهمة. وعوض أن يصعد منخرطو مجموعة من الوداديات السكنية سلالم بيوتهم الموعودة، صعدواأكمل القراءة »

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منذ 23 ثانية


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