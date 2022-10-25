وطنية
مطالب بتخفيف الضغط الضريبي
اختار الفضاء الجمعوي و”ترانسبرانسي” المغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رفع مقترحات تهم المقتضيات الجبائية الواردة في مشروع القانون المالي لـ 2023، مؤكدة ضرورة تجاوز اختلالات النظام الجبائي، وإقرار عدالة ضريبية، والقطع مع التمييز المجالي عند صرف الميزانية. وأكدت الهيآت المدنية في مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة ورؤساءأكمل القراءة »
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