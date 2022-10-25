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وطنية

مطالب‭ ‬بتخفيف‭ ‬الضغط‭ ‬الضريبي

منذ 21 ثانية
اختار‭ ‬الفضاء‭ ‬الجمعوي‭  ‬و‭”‬ترانسبرانسي‭” ‬المغرب‭ ‬والجمعية‭ ‬المغربية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬رفع‭ ‬مقترحات‭ ‬تهم‭ ‬المقتضيات‭ ‬الجبائية‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المالي‭ ‬لـ‭ ‬2023،‭ ‬مؤكدة‭ ‬ضرورة‭ ‬تجاوز‭ ‬اختلالات‭ ‬النظام‭ ‬الجبائي،‭ ‬وإقرار‭ ‬عدالة‭ ‬ضريبية،‭ ‬والقطع‭ ‬مع‭ ‬التمييز‭ ‬المجالي‭ ‬عند‭ ‬صرف‭ ‬الميزانية‭.‬ وأكدت‭ ‬الهيآت‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬موجهة‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬ورؤساء‭أكمل القراءة »

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منذ 21 ثانية


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