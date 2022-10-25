الرياضة
بعمراني: “فار” ليس “بلايستيشن”
الحكم المتقاعد قال إن قرارات الكزاز صائبة قال حميد بعمراني، الحكم المتقاعد، إن تقنية الحكم المساعد “فار” ليست لعبة “بلايستيشن” يمكن اللجوء إليها بين حين وآخر، ردا على عودة الحكم سمير الكزاز إليها خلال الديربي، الذي جمع الوداد بالرجاء، أول أمس (الأحد)، لحساب مؤجل الدورة السادسة منأكمل القراءة »
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