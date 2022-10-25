الرياضة
إصابة الزلزولي تربك الركراكي
مشاركته في المونديال مهددة و»فيفا» يلزم الأندية بتسريح دولييها ضربت الإصابة مجددا عبد الصمد الزلزولي، بعدما اضطر إلى مغادرة الملعب في الدقيقة التاسعة، خلال المباراة، التي جمعت فريقه أوساسونا بخيرونا، لحساب الدورة 11 من منافسات الدوري الإسباني. وطالب الزلزولي بتعويضه دقائق معدودة من دخوله أساسيا في المباراة،أكمل القراءة »
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