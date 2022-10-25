وطنية
خطة جديدة لردع لصوص المال العام
العدوي تدخل رهانا جديدا لحماية “فلوس الشعب” من المتلاعبين بها أعلن المجلس الأعلى للحسابات مع بداية الدخول السياسي عن خطة جديدة، يتوخى من خلالها تحقيق الردع والأثر وإعادة الثقة إلى المواطنين في المؤسسات، وحماية «فلوس الشعب». ويهدف المجلس الأعلى للحسابات، الذي تقوده زينب العدوي، الوالي المفتش العامأكمل القراءة »
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