الصباح الفني
ملحونيات تهب على سماء مراكش
قصائد وإنشاد ودقة في الدورة السابعة للمهرجان تنظم جمعية الشيخ الجيلالي امتيرد ابتداء من غد (الأربعاء) وإلى غاية السبت المقبل الدورة السابعة لمهرجان “الملحون والأغنية الوطنية”. وبرمجت إدارة المهرجان في هذه الدورة، التي تحمل اسم الباحث منير البصكري، فقرات ومواد متنوعة تتضمن أمسيات موسيقية، ومعرضا تشكيليا،أكمل القراءة »
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