fbpx
الصباح الفني

ملحونيات‭ ‬تهب‭ ‬على‭ ‬سماء‭ ‬مراكش

منذ 6 دقائق
ملصق‭ ‬التظاهرة‭                (‬خاص‭)‬
قصائد‭ ‬وإنشاد‭ ‬ودقة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬السابعة‭ ‬للمهرجان‭ ‬ تنظم‭ ‬جمعية‭ ‬الشيخ‭ ‬الجيلالي‭ ‬امتيرد‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬غد‭ (‬الأربعاء‭) ‬وإلى‭ ‬غاية‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬الدورة‭ ‬السابعة‭ ‬لمهرجان‭ “‬الملحون‭ ‬والأغنية‭ ‬الوطنية‭”.‬ وبرمجت‭ ‬إدارة‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة،‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬الباحث‭ ‬منير‭ ‬البصكري،‭ ‬فقرات‭ ‬ومواد‭ ‬متنوعة‭ ‬تتضمن‭ ‬أمسيات‭ ‬موسيقية،‭ ‬ومعرضا‭ ‬تشكيليا،‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى