الرياضة
“كاف” تحقق في أحداث مباراة الأشبال والجزائر
تخريب منشآت رياضية مصرية ومحاولة الاعتداء على الحكم ولاعبي المنتخب الوطني طلبت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم من الاتحاد المصري تقريرا عن أحداث الشغب التي أثارها المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة، بعد الهزيمة التي تلقاها من نظيره المغربي الجمعة الماضي. وعلمت “الصباح”، أن الاتحاد المصري توصل بطلبأكمل القراءة »
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