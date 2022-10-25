الصباح الفني
فوزية: “حبيبي” تحمل رسائل للمقربين
أطلت فوزية المغنية الكندية من أصل مغربي، على جمهورها بأغنية جديدة بعنوان “حبيبي”، تكلفت بكتابتها بتعاون مع McMahon وTia Scola . وتعتبر فوزية أن أغنيتها الجديدة، شخصية، إذ كتبتها وغنتها لكل الأشخاص المحيطين بها والمقربين منها، لتذكرهم بأهمية كل واحد منهم في حياتها، مشيرة إلى أنهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا