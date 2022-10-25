fbpx
الصباح الفني

فوزية‭: “‬حبيبي‭” ‬تحمل‭ ‬رسائل‭ ‬للمقربين‭ ‬

منذ 5 دقائق
فوزية‭ ‬‭(‬خاص‭)‬
أطلت‭ ‬فوزية‭ ‬المغنية‭ ‬الكندية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬مغربي،‭ ‬على‭ ‬جمهورها‭ ‬بأغنية‭ ‬جديدة‭ ‬بعنوان‭ “‬حبيبي‭”‬،‭ ‬تكلفت‭ ‬بكتابتها‭ ‬بتعاون‭ ‬مع‭ ‬McMahon‭ ‬وTia Scola‭ . ‬ وتعتبر‭ ‬فوزية‭ ‬أن‭ ‬أغنيتها‭ ‬الجديدة،‭ ‬شخصية،‭ ‬إذ‭ ‬كتبتها‭ ‬وغنتها‭ ‬لكل‭ ‬الأشخاص‭ ‬المحيطين‭ ‬بها‭ ‬والمقربين‭ ‬منها،‭ ‬لتذكرهم‭ ‬بأهمية‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬حياتها،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى