الرياضة
بنعطية محللا للأسود بالمونديال
يشارك الدولي السابق المهدي بنعطية محللا في مونديال قطر لقنوات “بي إن سبورت” القطرية. وأكد عميد المنتخب السابق أنه سيكون ضمن محللي قنوات “بي إن سبورت”، لنهائيات كأس العالم، المقرر انطلاقها في 20 نونبر المقبل. وسيكون بنعطية بجانب كل من نجوم آخرين، مثل عميد المنتخب الفرنسي سابقا،أكمل القراءة »
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