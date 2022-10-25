حوادث
النصب على شركة أعلاف
الدرك حجز خمسة أطنان مغشوشة عبئت في أكياس تحمل اسمها وتروج بين الفلاحين أحال المركز القضائي للدرك بالجديدة، أمس (الاثنين)، تاجرا للأعلاف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، بتهم التزوير والنصب بعد ضبطه متلبسا ببيع أعلاف مغشوشة معبأة في أكياس شركة رائدة في هذا المجال، بإقليم الجديدة.أكمل القراءة »
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