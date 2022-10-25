الرياضة
دورية تحذر من الشهب
توصلت الأندية الوطنية بدورية من جامعة كرة القدم، تحذرها من استعمال جماهيرها الشهب النارية، وتتوعدها بعقوبات صارمة مستقبلا. وخصت دورية الجامعة، الوداد والرجاء والجيش الملكي، وهي أكثر الأندية التي تستعمل جماهيرها الشهب، ما يؤثر على السير العادي للمباريات، كما حدث أول أمس في الديربي. وتنشط هذه العمليةأكمل القراءة »
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