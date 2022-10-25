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طوطو: لن أغير أسلوبي
يمثل أمام ولاية أمن البيضاء ويواجه شكاية الرواد تساءل الفنان طوطو عن أسباب الضجة التي عاشت على إيقاعها الساحة الفنية في الآونة الأخيرة، قائلا في ندوة صحافية عقدت أول أمس (الأحد) بالرباط بحضور محاميه عبد الفتاح زهراش “هذه الضجة لم تكن محسوبة ومتوقعة وما عرفناش كيفاش جات”.أكمل القراءة »
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