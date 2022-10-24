وضع “طوطو” تحت تدبير الحراسة النظرية بالبيضاء

علمت “الصباح” أن النيابة العامة أمرت بوضع طه حفصي، مغني الراب الملقب بـ “طوطو”، تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث التمهيدي الذي يخضع له بخصوص مجموعة من الشكايات المقدمة ضده.

ويأتي قرار النيابة العامة بتوقيفه، عقب مثوله، مساء اليوم الاثنين، أمام الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، من أجل الاستماع إليه بخصوص خمس شكايات تتعلق بالقذف والإهانة والتحريض والتهديد بالعنف، سجلها في حقه كل من الصحفي محمد تيجيني، وعبد الوهاب الدكالي، وعبد الله عصامي، ومولاي أحمد العلوي، وأحد عناصر قوات حفظ النظام الذي كان يتولى تدبير السير والجولان بالبيضاء.