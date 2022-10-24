خروقات تطيح بعامل عمالة الصخيرات و6 رجال سلطة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، مبادرتها إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات تمارة، وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.