أيت بلا يورط جامعة الدراجات النارية في جدل قانوني

تفجر في الأشهر القليلة الماضية، جدل قانوني بجامعة الدراجات النارية، مع المكتب المديري الحالي، كان ضحيتها الدراج أمين أيت بلا.

وعلمت “الصباح”، أن الدراج الذي أنهى ثالثا في ترتيب البطولة الوطنية الموسم الماضي، رغم إصابة بالغة في الكتف، كان من المرجح حسب أنظمة الجامعة، المشاركة في بطولة عالمية رفقة صاحبي الصدارة والرتبة الثانية، لتمثيل المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية، غير أنه تفاجأ بإدراج اسم دراج آخر .

وقال أيت بلا إنه عندما استفسر مسؤولين بالجامعة عن سبب عدم إبلاغه ببرنامج البطولة العالمية، قبل انطلاقها بأسابيع، قيل له إن المغرب لن يشارك.



وبعد أيام، بلغ إلى علم أيت بلا، أن المنتخب سيشارك فعلا في المسابقة، لكن اسمه غير مدرج، ليضطر إلى مراسلة الجامعة للاستفسار عن السبب، دون جدوى.

وأمام هذا الوضع قرر أيت بلا بعث رسالة تظلم إلى الاتحاد الدولي، بعدما اعتبر نفسه مستهدفا، الشيء الذي لم يرق للمسؤولين الجامعيين الذين استدعوه على عجل لمقر الجامعة بمراكش، من أجل المرور أمام لجنة تأديبية.

واعتبر أيت بلا، أنه كان يعتقد أن مشكلته ستجد طريقها للحل، غير أنه تفاجأ بانعقاد لجنة تأديبية فعلا في حقه، يقول إن أعضائها غير قانونيين، بناء على المادة السادسة، للقانون التأديبي للجامعة.

أكثر من ذلك، أنزلت اللجنة عقوبات على أمين، على غرار عدم المشاركة في أي تظاهرة دولية لسنوات، ومنعه من الانضمام للبطولة الوطنية لأشهر.

والأكثر غرابة من ذلك، هو أنه عندما طالب بنسخة من قرار اللجنة التأديبية، مرات ومرات، لم يتلق أي جواب أو وثيقة رسمية، وهو ما يؤكد عدم قانونية أعضاء اللجنة التي انعقدت بإصدار قرار تأديبي في حقه.

وأمام هذا الوضع استعان أيت بلا بمفوض قضائي للوقوف على هذه التجاوزات، خلال مرحلة من البطولة الوطنية بالجديدة، أخيرا، إذ أعد الأخير تقريرا مفصلا عن منع الدراج المغربي من المشاركة دون وثيقة تأديبية رسمية، تمهيدا للجوء إلى القضاء.

وتأسف أيت بلا للوضع الذي آلت إليه قضيته، إذ كان يمني النفس في أن يلقى تجاوبا من المكتب المديري الحالي، على غرار المكتب الماضي، إذ كانت الأمور تسير بشكل جيد.