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وطنية

الحكومة‭ ‬تراهن‭ ‬على‭ ‬14‭.‬5‭ ‬مليارا‭ ‬من‭ ‬الخمور‭ ‬والتبغ

منذ 3 دقائق
توقعت‭ ‬الحكومة‭ ‬ارتفاع‭ ‬المداخيل‭ ‬الضريبية‭ ‬والرسوم‭ ‬الخاصة‭ ‬باستهلاك‭ ‬الخمور‭ ‬والجعة‭ ‬والتبغ،‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬مالية‭ ‬2023،‭ ‬إلى‭ ‬14‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬درهم،‭ ‬بزيادة‭ ‬مليار‭ ‬ونصف‭ ‬مليار‭ ‬عن‭ ‬قانون‭ ‬مالية‭ ‬2022‭.‬ ‭ ‬وبذلك‭ ‬يساهم‭ ‬السكارى‭ ‬والمدخنون‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬مخصصات‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يدر‭ ‬الرسم‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬استهلاك‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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