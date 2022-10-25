وطنية
الحكومة تراهن على 14.5 مليارا من الخمور والتبغ
توقعت الحكومة ارتفاع المداخيل الضريبية والرسوم الخاصة باستهلاك الخمور والجعة والتبغ، في مشروع قانون مالية 2023، إلى 14.5 مليار درهم، بزيادة مليار ونصف مليار عن قانون مالية 2022. وبذلك يساهم السكارى والمدخنون في ارتفاع مخصصات الميزانية العامة، إذ من المنتظر أن يدر الرسم المفروض على استهلاكأكمل القراءة »
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