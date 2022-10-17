المناخ والأمن الغذائي أبرز محاور لقاءات بوريطة غدا الثلاثاء

علمت “الصباح” من مصدر مطلع، أن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، سيلتقي، صباح غد (الثلاثاء)، فرانس تيمرمانز، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، المكلف بالمواضيع المرتبطة بالمناخ، بهدف تباحث سبل تعميق العلاقات بين الجانبين.

وأضاف المصدر ذاته، أن الاجتماع بين الطرفين سيتم بحضور عدد من الوزراء، وسيختتم بتوقيع اتفاقية شراكة “خضراء”، يليها ترأس بوريطة لأشغال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، حول موضوع “تعزيز المرونة والتكيف من أجل الأمن الغذائي بالقارة الأفريقية”.

جدير بالذكر أن المغرب انتخب عضوا في المجلس التابع للاتحاد الإفريقي لولاية ثانية تستغرق ثلاث سنوات (2022-2025)، بعد ولايته في الفترة 2018-2020.

ويعكس هذا الانتخاب الدور الأساسي والتاريخي الذي يضطلع به المغرب في حفظ السلم والأمن في إفريقيا، كما يجسد الثقة التي تحظى بها المملكة داخل المنظمة الإفريقية.

(ي.ع)