الصباح السياسي
برنامج ملكي مكمل لرفع التحديات
عبيابة: إعادة النظر في المخططات الفلاحية وبرامج إنتاج الماء الشروب أكد الحسن عبيابة، الوزير السابق وأستاذ التعليم العالي، أن الملك محمد السادس دشن دخولا سياسيا قويا، بعد عودته إلى أرض الوطن، مشيرا إلى أن الإعلان عن برنامج الأنشطة الملكية، بداية من إحياء المولد النبوي الشريف، وترؤس افتتاحأكمل القراءة »
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