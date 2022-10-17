الصباح السياسي
هكذا تفاعل البرلمانيون
إجماع على ضرورة رفع العراقيل أمام الاستثمار المنتج وترشيد استعمال المياه تفاعل البرلمانيون، من الأغلبية والمعارضة، في مجلسي النواب والمستشارين، مع الخطاب الملكي، مؤكدين انخراطهم الجماعي في تنزيل التوجيهات الملكية، بخصوص ملفي ندرة المياه وتشجيع الاستثمار المنتج. “الصباح” التقت مباشرة بعد نهاية الجلسة الافتتاحية، عددا من النوابأكمل القراءة »
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