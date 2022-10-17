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مقاطعة بطانة… “فتنة” الإقصاء
غياب التواصل وانفراد بالقرارات يقلق مستشارين وانعدام التوازن بين المشاريع والمنحة يؤرقان المسؤولين تواجه مقاطعة بطانة بسلا العديد من المشاكل، ساهمت في بروز الكثير من الأحداث في الآونة الأخيرة، بعد احتجاجات مستشارين على انفراد الرئيس بالقرارات وعدم تواصله مع الجميع. ورغم هذه المشاكل، إلا أن مقاطعة بطانة،أكمل القراءة »
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