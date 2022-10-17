حوادث
تخفيض عقوبة سائق “طاكسي”
أدين ابتدائيا بخمس سنوات سجنا لتورطه في هتك عرض طفل خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الأربعاء الماضي، الحكم الصادر ابتدائيا في حق سائق “طاكسي” صغير، وحكمت عليه ب 10 أشهر حبسا نافذا، بعدما أدين ابتدائيا ب 5 سنوات سجنا نافذا. وتوبع المتهم من قبل الغرفةأكمل القراءة »
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