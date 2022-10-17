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حوادث

تخفيض عقوبة سائق “طاكسي”

منذ 4 دقائق
أدين ابتدائيا بخمس سنوات سجنا لتورطه في هتك عرض طفل خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الأربعاء الماضي، الحكم الصادر ابتدائيا في حق سائق “طاكسي” صغير، وحكمت عليه ب 10 أشهر حبسا نافذا، بعدما أدين ابتدائيا ب 5 سنوات سجنا نافذا. وتوبع المتهم من قبل الغرفةأكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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