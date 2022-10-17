حوادث
ثلاث جثث في يومين بجهة فاس
عثر الأربعاء الماضي، على جثتي رجل وامرأة بموقعين متفرقين بتاونات وفاس، بعد اكتشاف جثة زوجة ضحية القاتل الصامت توفيت بمنزلها بحي مساي بصفرو، فيما أنقذ زوجها العنصر بالقوات المساعدة بعد نقله الثلاثاء في حالة غيبوبة لمستعجلات مستشفى محمد الخامس. واكتشف سكان بحي الدشيار بتاونات، صباح الأربعاء الماضي،أكمل القراءة »
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