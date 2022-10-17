حوادث
اعتقالات في حملات أمنية بالجديدة
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات، أخيرا، من إيقاف قاصر بمحيط إحدى المؤسسات التعليمية الخصوصية، متلبسا بحيازة مجموعة من قطع مخدر الشيرا على متن دراجة نارية. المعني تم إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة بابتدائية الجديدة. كما تمكنت عناصر الفرقة السياحية من إيقاف شخص بمحيط إحدىأكمل القراءة »
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