حوادث
الأمطار الطوفانية تقتل طفلا بشيشاوة
أودت التساقطات المطرية في عدد من الدواوير بإقليم شيشاوة، بحياة طفل يبلغ من العمر 13 سنة، مساء الأربعاء الماضي، بعد أن سقط في حفرة مليئة بمياه الأمطار، بدوار إدازن الماكينة التابع لجماعة الزاوية النحلية دائرة مجاط، ما أدى إلى موته غرقا. وأفاد مصدر مطلع أن الطفل الهالكأكمل القراءة »
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