الأولى
عصابة الرابوني وكذبة المصالحة
ذاكرة الضحايا أقوى من أن تنخدع بخطابات غويلي الذي انتصب خصما وحكما بقلم: الفاضل الرقيبي لا تتوانى عصابة الرابوني عن إتحافنا بمسرحياتها الهزلية، التي باتت مثار تفكه وتندر وسخرية بين الصحراويين بالمخيمات، وغيرهم ممن خبروا هاته الثلة من المجرمين، وعرفوا أن من يضبط إيقاع حركاتها وسكناتها لحاجةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا