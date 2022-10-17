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عصابة الرابوني وكذبة المصالحة

منذ 46 ثانية
Brahim Ghali, President of the Sahrawi Arab Democratic Republic (SARD) and Secretary-General of the Polisario front, arrives to take part in celebrations marking the 47th anniversary of the declaration of national unity of the Sahrawi people, in the Aousserd refugee camp on the outskirts of the southwestern Algerian city of Tindouf, on October 12, 2022. (Photo by Ryad KRAMDI / AFP)
ذاكرة الضحايا أقوى من أن تنخدع بخطابات غويلي الذي انتصب خصما وحكما بقلم: الفاضل الرقيبي لا تتوانى عصابة الرابوني عن إتحافنا بمسرحياتها الهزلية، التي باتت مثار تفكه وتندر وسخرية بين الصحراويين بالمخيمات، وغيرهم ممن خبروا هاته الثلة من المجرمين، وعرفوا أن من يضبط إيقاع حركاتها وسكناتها لحاجةأكمل القراءة »

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منذ 46 ثانية


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