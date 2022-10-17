حوادث
انتحار بسبب الحب بأزيلال
وضع شاب، أخيرا، حدا لحياته بطريقة مروعة، بدوار آيت أومديس بجماعة آيت بلال بإقليم أزيلال، برمي نفسه من أعلى صخرة، بسبب قصة حب فاشلة. ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 24 سنة، كان يعيش حياة عادية مع أسرته في قبيلة يستفيق أفرادها على مواجع الحياة القاسية التيأكمل القراءة »
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