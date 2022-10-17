حوادث
اشتاق لوالده فاستخرج جثته من القبر
الهالك توفي قبل شهرين بلسعة عقرب وابنه قرر إعادته إلى البيت اهتزت قلعة السراغنة، الخميس الماضي، على وقع حادث غريب يتمثل في قيام شاب بحفر قبر والده المتوفى وانتشال جثته. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الواقعة التي شهدها دوار أولاد ناصر بإقليم قلعةأكمل القراءة »
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