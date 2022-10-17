الأولى
تلاعبات في الإذن بالتعدد
رغم أن المشرع المغربي في مدونة الأسرة، وضع شروطا محددة لمنح الإذن بالتعدد للأزواج الراغبين في ذلك، إلا أن بعض الأزواج يعمدون إلى التلاعب به مرة أخرى، وهو ما تم الوقوف عليه، أخيرا، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بناء على معلومات توصل بها. التلاعب في الإذنأكمل القراءة »
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