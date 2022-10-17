الأولى
نصف الثروة بيد المقاولات الكبرى
تمثل 1.4 في المائة من العدد الإجمالي للشركات وتستحوذ على 59.2 في المائة من رقم المعاملات أثرت الأزمة الصحية بشكل كبير على أداء المقاولات ورقم معاملاتها، الذي تراجع بناقص 9.4 في المائة، في المتوسط السنوي، ليستقر في حدود 1600 مليار درهم. وأفاد المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جداأكمل القراءة »
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